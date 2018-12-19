В Шаламовском доме покажут семь смертных грехов на картинах с животными

В Шаламовском доме откроется персональная выставка графики московского художника Ольги Келейниковой «Карнавал фауны».

На ней будет представлено порядка 100 работ от графики до книг с иллюстрациями животных. Большинство работ - экспозиции последних 15 лет.

Как отмечают организаторы, экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым. Например, посетители смогут познакомиться с циклом "Семь смертных грехов".

- Семь смертных грехов в "животной трактовке". Животные самые разные. Я думаю, что экспонаты заставят взглянуть на себя со стороны. Высказывания о смертных грехах будут представлены в трактовке одного из известных московских графиков, лауреата многих международных премий Юрия Ноздрина,- рассказали в музее.

Ольга Келейникова - трижды лауреат всероссийских выставок экслибриса, удостоена дипломом Альбина Бруновского международной федерации экслибрисных обществ. Этот диплом выдается художникам, которые сделали более 70 экслибрисов мирового уровня, то есть это лучшие художники-графики, занимающиеся экслибрисом в мире.

Открытие выставки состоится 22 декабря в 15:00. На нем будет присутствовать и сама Ольга Келейникова.

Выставка будет работать до 20 января.