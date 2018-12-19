Полицейских из Усть-Кубинского района, которые спасли провалившегося под лед шестиклассника, наградят медалями

19.12.2018 [Общество]

Трех полицейских, вытащившим из ледяной воды шестиклассника, наградят медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Двум их коллегам, которые им помогали, объявлена благодарность министра МВД.

- Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал Приказ о награждении сотрудников отделения полиции по оперативному обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД России «Сокольский» УМВД России по Вологодской области старшего участкового уполномоченного майора полиции Алексея Шестерикова, дознавателя лейтенанта полиции Сергея Святова и водителя автомобиля группы тылового обеспечения Николая Спиридонова медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Сотрудникам ДПС майору полиции Алекскею Голубкову и старшему лейтенанту полиции Андрею Соловьеву объявлена благодарность Министра, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 18 ноября. Шестиклассник Даниил в одиночку отправился гулять по реке Кубене. Напротив здания полиции он провалился под лед. По словам ребенка, в ледяной воде он пробыл не менее 10 минут, от страха не мог даже кричать, несколько раз уходил с головой под лед.

Первым мальчика увидел старший участковый уполномоченный полиции Алексей Шестериков. Потом из здания полиции на улицу вышли водитель Николай Спиридонов и дознаватель Сергей Святов, они вместе взяли лодку «Казанку» и пошли к полынье. Подобравшись к утопающему, трое мужчин не смогли вытащить его из воды. Алексей Шестериков слишком близко подошел к полынье и тоже провалился. В итоге из воды вытаскивали уже двоих. Мужчины сняли с себя сухую одежду и отдали пострадавшим.

На берегу полицейских ждали коллеги. Заместитель начальника ОГИБДД Алексей Голубков и инспектор ДПС Андрей Соловьев нашли легкую самодельную лодку, и поспешили на помощь.

Тэги: помощь, награды

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