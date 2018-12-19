Полицейских из Усть-Кубинского района, которые спасли провалившегося под лед шестиклассника, наградят медалями
Трех полицейских, вытащившим из ледяной воды шестиклассника, наградят медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Двум их коллегам, которые им помогали, объявлена благодарность министра МВД.
- Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал Приказ о награждении сотрудников отделения полиции по оперативному обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района МО МВД России «Сокольский» УМВД России по Вологодской области старшего участкового уполномоченного майора полиции Алексея Шестерикова, дознавателя лейтенанта полиции Сергея Святова и водителя автомобиля группы тылового обеспечения Николая Спиридонова медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Сотрудникам ДПС майору полиции Алекскею Голубкову и старшему лейтенанту полиции Андрею Соловьеву объявлена благодарность Министра, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 18 ноября. Шестиклассник Даниил в одиночку отправился гулять по реке Кубене. Напротив здания полиции он провалился под лед. По словам ребенка, в ледяной воде он пробыл не менее 10 минут, от страха не мог даже кричать, несколько раз уходил с головой под лед.
Первым мальчика увидел старший участковый уполномоченный полиции Алексей Шестериков. Потом из здания полиции на улицу вышли водитель Николай Спиридонов и дознаватель Сергей Святов, они вместе взяли лодку «Казанку» и пошли к полынье. Подобравшись к утопающему, трое мужчин не смогли вытащить его из воды. Алексей Шестериков слишком близко подошел к полынье и тоже провалился. В итоге из воды вытаскивали уже двоих. Мужчины сняли с себя сухую одежду и отдали пострадавшим.
На берегу полицейских ждали коллеги. Заместитель начальника ОГИБДД Алексей Голубков и инспектор ДПС Андрей Соловьев нашли легкую самодельную лодку, и поспешили на помощь.