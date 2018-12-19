Череповецкая «Северсталь» проиграла казахстанскому «Барысу» со счетом 0:3

19.12.2018 [Спорт]

В рамках Регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» сыграла с казахстанским «Барысом». За два периода соперники нанесли 44 броска по воротам «Северстали», череповчане ответили только 12-ю. Однако «Барысу» только один раз удалось поразить ворота Доминика Фурха. В середине второго периода Никита Михайлис из казахстанской команды реализовал большинство.

Вратарь череповчан Фурх отразил 56 из 58 бросков по своим воротам, но пропустил вторую шайбу менее чем за три минуты до конца основного времени матча. Третья шайба залетела уже в пустые ворота «Северстали». Окончательный счёт 3:0 в пользу клуба из Астаны.

В следующем матче череповчане сыграют 20 декабря против омского «Авангарда» в Балашихе.

Тэги: хоккей

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