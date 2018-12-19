В Вологде пьяный покупатель избил продавцов, когда те потребовали вернуть украденный алкоголь

19.12.2018 [Происшествия]

В Вологде пьяный покупатель избил продавцов, когда те потребовали вернуть неоплаченный алкоголь. При этом коньяк он отдал, а возвращать пиво отказался.

Инцидент произошел в вечернее время в одном из магазинов на улице Разина. Дежурному вневедомственной охраны Вологды сообщили о том, что неизвестный мужчина избил двух женщин-продавцов на рабочем месте. Сотрудники Росгвардии выехали на место и задержали 33-летнего дебошира около торговой точки.

Оказалось, что он был пьян и взял с прилавка две бутылки - коньяк и пиво, спрятал их под куртку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар, однако был задержан кассиром. Коньяк мужчина вернул, а отдавать пиво отказался, объяснив свой отказ тем, что якобы купил его в другом магазине. Второй кассир пришла на помощь коллеге и загородила выход. Мужчина разозлился и ударил сначала одну женщину, а потом вторую.

Сотрудники Росгвардии вызвали "Скорую помощь".

- Бригада медиков диагностировала у женщин ушибы мягких тканей лица и увезла их в больницу с подозрением на перелом носа и сотрясение головного мозга,- сообщается в группе управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя передали полиции.

Тэги: Росгвардия, алкоголь, кража, магазин

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