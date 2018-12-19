Прокуратура потребовала устранить нарушения о незаконных требованиях к прическам учеников в Бабаевском районе

19.12.2018 [Общество]

Прокуратура обнаружила нарушения прав детей на общедоступность образования в восьми школах Бабаевского района. Речь идет о школах №1, 3, 65 в Бабаево, Торобовской школе, Санинской школе, Пролетарской школе, Володинской начальной школе, Борисовской школе. Интересно, что в некоторых школах Вологды действуют те же незаконные требования к внешнему виду учеников, однако устранять это нарушение директоров школ не просят.

В учреждениях предъявляли незаконные требования к внешнему виду обучающихся.

- Так, положениями 8 школ района были установлены требования к внешнему виду обучающихся, в том числе к прическе, маникюру, макияжу, украшениям, аксессуарам обучающихся, в текстах которых используются термины, носящие двусмысленный и оценочный характер, способные вызвать трудности в понимании требований нормативных актов и их исполнении, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, в этих школах был установлен запрет на посещение занятий без школьной формы и сменной обуви. Положениями образовательного учреждения также была определена возможность привлечения школьников к дисциплинарной ответственности за нарушение данных требований. Между тем, это противоречит законодательству, гарантирующему общедоступность общего образования.

Прокуратура обязала администрацию школы устранить нарушения.

Отметим, что подобные незаконные требования уже много лет предъявляются и во многих школах Вологды, однако прокуратура почему-то не требует устранить эти нарушения. Например, в "Положении о требованиях к одежде обучающихся МОУ "Гимназия № 2" содержатся запреты на экстравагантные стрижки и прически, распущенные волосы, на окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, на длинные волосы у мальчиков и юношей; запреты на яркий маникюр, на массивные украшения и пирсинг и другие ограничения, касающиеся внешнего вида детей. Некоторые из этих незаконных требований есть в школе № 1 с углубленными изучением английского языка - "Не допускаются неформальные прически (дреды, иракезы и т.п.), неестественно окрашенные волосы, яркий (декоративный) макияж и маникюр, вычурные украшения".

Тэги: школы, нарушения

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