Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито

19.12.2018 [Экономика]
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито

Тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом, где 21 ноября областные власти торжественно открыли первую очередь с теплицами, оказался... выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте бесплатных объявлений Авито (в данный момент оно уже снято с публикации, но в редакции Newsvo имеется скриншот - см. в галерее).

В объявлении о продаже комплекса говорится, что на продажу за 25 млн рублей выставлена теплица площадью 7000 квадратных метров. В ней есть отделения - рассадное и овощное. В рассадном отделении установлены агротиповские столы прилив-отлив. Система полива автоматическая.

- Своя подстанция, центральный водопровод, скважина, канализация, отопление автономное - твердотопливные котлы. Сейчас ведутся работы по проведению газа. Теплица оборудована рабочими кабинетами, раздевалкой, душевой, складской зоной, техническими помещениями. На сегодняшний день в ней выращиваются салаты, зелень, редис. Возможны разные варианты выкупа или долгосрочной аренды, - говорится в объявлении.

Контактным лицом обозначен Николай. Судя по фотографиям, речь идет о теплице ООО «ТК «Тоншаловский». Руководитель комплекса - предприниматель Николай Хохлов, который выкупил производственные площадки предприятия-банкрота - сельскохозяйственного кооператива «Овощной». В середине ноября сайт областного правительства сообщал, что «Тоншаловский» будет работать вместо обанкротившегося «Овощного».

Напомним, что в конце 2016 года в СХПК «Овощной» за долги отключили газ. Во время январских морозов погибли все саженцы, пострадало оборудование. В итоге предприятие было признано банкротом в январе 2017 года. Общая сумма задолженности за газ составляла около 10 миллионов рублей.

ООО «ТК «Тоншаловский» планировало осуществить реновацию всего тепличного комплекса, которая будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе были посажены руккола, салат, укроп, кинза, мелисса, щавель, базилик. В перспективе на предприятии собирались производить 22 тысячи единиц продукции в месяц. В планах, как сообщала 21 ноября пресс-служба областного правительства, выращивание огурцов и томатов.

После того, как информация о продаже появилась в СМИ, на объявление обратил внимание губернатор Олег Кувшинников.

- В интернете увидел новость о том, что Тепличный комплекс в посёлке Тоншалово выставлен на продажу на сайте Авито.  Поручил новому первому заместителю мэра Череповца Дмитрию Лаврову разобраться в этом вопросе.

После этого на сайте появилось сообщение, что это объявление «закрыто владельцем».

 

Тэги: производство, СХПК Овощной

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