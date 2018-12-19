Вытегорские приставы нашли должника в Магадане
Жителя Вытегры, задолжавшего по кредиту 340 тысяч рублей, приставы нашли в Магадане, сообщает областное управление ФССП.
По адресу регистрации должник не проживал, кредит гасить не спешил. В рамках исполнительного производства приставы вынесли в отношении неплательщика постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 23 тысяч рублей, а также направили запросы в различные организации и регистрирующие органы.
- В соответствии с информацией, предоставленной пенсионным фондом, судебным приставам удалось установить, что должник трудоустроен в Магадане. После этого работники службы направили по месту работы мужчины постановление об обращении взыскания на заработную плату. В настоящее время задолженность гражданина полностью погашена, - сообщает пресс-служба областного управления службы судебных приставов