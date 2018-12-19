В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены

19.12.2018 [Общество]

В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место строительства новой ледовой арены. Об этом у себя на странице в соцсети пишет мэр города Сергей Воропанов.

- Вчера, во время встречи в «Заботе» ветераны очень просили рассмотреть еще один вариант места строительства крытого катка - улица Ярославская вблизи Осановской рощи. По поручению губернатора Олега Кувшинникова рассмотрели предложенный вологжанами вариант. Он соответствует всем требованиям и включен в список для голосования. А чтобы все было честно, обнуляем голосование.

Как ранее сообщал Newsvo, интернет-голосование за новое место для строительства ледового дворца стартовало 27 ноября. В нем успели принять участие более тысячи человек, однако с сегодняшнего дня все их голоса пропали. Голосование продлится  до 17.00 25 декабря. Решение о строительстве ледовой арены примут с учетом мнения вологжан.

Напомним, крытый каток с искусственным льдом планировали построить рядом со стадионом «Витязь», при этом в контур его строительства частично попадала территория Ковыринского сада. Это вызывало беспокойство у местных жителей, правозащитников и активистов территориальных общественных самоуправлений. В итоге было принято решение перенести строительство в другое место.

Тэги: каток

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