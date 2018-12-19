В Вологодской области 63% предлагаемых вакансий составляют рабочие профессии

Уровень безработицы по Вологодской области на декабрь 2018 года составил 1,0%, по Вологде и Вологодскому району - 0,8%. Эти данные Newsvo сообщили в департаменте труда и занятости населения. Самый большой выбор свободных вакансий - среди рабочих профессий, а также в здравоохранении.

По области на 11 декабря на учете по безработице в отделениях центра занятости населения области состояли 5812 человек. Это люди, которые получают пособие по безработице.

В целом с начала этого года за помощью в поиске работы к специалистам службы занятости в городах и районах Вологодской области обратились 27763 человека - это те, кто не имеет работы или хочет сменить ее на другую. Из них 18141 человек были трудоустроены.

По Вологде и Вологодскому району на 11 декабря на учете по безработице состояли 1 474 человека.

В целом с начала этого года за содействием в поиске работы к специалистам службы занятости по Вологде и Вологодскому району обратились 8589 человек, 5239 из них трудоустроены.

- Сегодня региональный банк вакансий содержит более 14 тысяч предложений о работе: более 5 тысяч для служащих и почти 9 тысяч по рабочим профессиям. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 22481 рубль, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В правительстве области сообщили, что большая нехватка кадров наблюдается на производстве. Так, на инженеров разной специализации в региональную службу занятости заявлено около 300 вакантных мест (средняя зарплата - 24 000 рублей). Около 400 вакансий для монтажников (средняя зарплата - 33 000 рублей). Большой спрос на газорезчиков, каменщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживания электрооборудования, стропальщиков, монтажников санитарно-технических систем и оборудования, слесарей по ремонту автомобилей.

Высокий спрос на врачей разной специальности и медицинских сестер, однако в правительстве области Newsvo не сообщили конкретные цифры по этим профессиям.

Более 500 предложений для водителей (средняя зарплата - 21 000 рублей), более 480 - для продавцов (средняя зарплата - 17 000 рублей).

В сельском хозяйстве более 250 вакансий для ветеринарных врачей, операторов машинного доения, трактористов, рабочих по уходу за животными. Востребованы повара и пекари - более 300 вакансий.

Из вакансий, не требующих квалификации, большой спрос на подсобных рабочих - более 270 вакансий, разнорабочих - более 250, уборщиков служебных помещений - более 130, грузчиков, сторожей, укладчиков-упаковщиков - 550. Однако средняя заработная плата для этих категорий работников не сообщается.

Вся информация о базе вакансий публикуется и обновляется в ежедневном режиме на общероссийском государственном портале «Работа в России».