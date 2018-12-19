В горбольнице №1 Вологды капитально отремонтировали отделение нейрохирургии

В Вологде капитально отремонтировали отделение нейрохирургии городской больницы №1. Работы выполняло ООО «СК Вега», выиграв контракт на 9,89 млн рублей. Еще 145 тысяч рублей потратили на замену пожарной сигнализации, которой, по данным сайта госзакупок, занималось ООО «ГорЭнерго». Таким образом, на ремонт отделения в этом году потратили более 10 млн рублей.

В данный момент в отделении нейрохирургии заменены проводка, пол, отремонтирован потолок, палаты, ординаторская и столовая. В отделении 60 коек.

Реконструкция хирургического отделения запланирована на следующий год.

«На ближайшие 3,5 года финансирование программы развития региональной системы здравоохранения будет увеличено на 5 млрд. рублей. Эти средства должны пойти на ремонты, закупку современного оборудования. Надо максимально эффективно потратить каждый рубль, чтобы медицинскому персоналу было удобно работать, оказывать помощь населению на высоком уровне, чтобы эта помощь была в шаговой доступности», - резюмировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы губернатора, в 2018 году расходы на здравоохранение в Вологодской области составили более 10 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю вологодского здравоохранения. Капитальные ремонты проведены в 66 больницах и поликлиниках региона, приобретено более 100 единиц медицинского оборудования.

Как сообщал Newsvo, на этой неделе в 13 районных больниц направили 36 новых машин «скорой помощи», санитарных УАЗов и мобильных ФАПов. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, такая массовая закупка медицинского транспорта в регионе состоялась впервые.