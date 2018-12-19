В Вологде 16-летний подросток украл 100 тысяч рублей из квартиры родственника своего одноклассника

В Вологде 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о краже с проникновением в жилище, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года подросток проник в квартиру 32-летнего родственника своего одноклассника и украл оттуда 100 тысяч рублей, а также жесткий диск стоимостью 2 тысячи рублей.

- Как выяснили следователи, совершить кражу подросток решил, когда нашел в школе ключи от квартиры, потерянные одноклассником. Зная, от какой они квартиры, подозреваемый воспользовался ими, - сообщает региональное управление следственного комитета.

У школьника изъяли половину похищенных денег, а также жесткий диск. Они признаны вещественными доказательствами по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.