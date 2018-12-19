36 новых санитарных автомобилей получат больницы 13 районов Вологодской области

19.12.2018 [Общество]

36 новых машин «скорой помощи», санитарных УАЗов и мобильных ФАПов закупили в медицинские учреждения 13 районов Вологодской области.

- Такая массовая закупка медицинского транспорта в Вологодской области состоялась впервые. Каждый вологжанин, независимо от того, где он проживает, в крупном городе или в отдаленном населенном пункте, должен быть обеспечен доступной первичной медицинской помощью», - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, 21 из 36 автомобилей – это машины УАЗ, предназначенные для работы на опорных ФАПах, которые были куплены за счет областного бюджета. Предполгается, что к 2022 году в Вологодской области будут работать 490 фельдшерско-акушерских пункта, 117 из которых опорные, это означает, что численность прикрепленного населения составляет не менее трехсот человек.  Обязательное условие, помимо укомплектованности кадрами и оборудованием, наличие санитарного автомобиля. По словам водителей, именно полноприводные УАЗы являются одним из самых надежных видов транспорта для сельской местности, поскольку обладают высокой проходимостью и неприхотливы в эксплуатации.

Пять машин «скорой помощи» класса В поступили в Вологодскую область в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Машины оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи от дома до приемного покоя.

Кроме того, Вологодская область получила федеральный транш на сумму 85 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 10 мобильных ФАПов. Передвижные медицинские комплексы будут обслуживать населенные пункты, где живет менее 100 человек. При помощи мобильного ФАПа возможно проводить диспансеризацию населения, профилактические осмотры, осуществлять диагностику, лечение и вакцинопрофилактику.

Тэги: здравоохранение, ФАП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В вологодском Музее кружева пояснили, почему к ним не пускают посетителей с детскими колясками
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
В деле вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова не оказалось важных улик из экспертизы
17.12.2018 [Общество]

"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола

20441
2
19.12.2018 [Экономика]

В Вологодской области 63% предлагаемых вакансий составляют рабочие профессии

483
0
17.12.2018 [Общество]

Участок Рыбинского водохранилища, где собираются строить целлюлозный комбинат, оказался самым загрязненным

1236
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде пьяный покупатель избил продавцов, когда те потребовали вернуть украденный алкоголь
Прокуратура потребовала устранить нарушения о незаконных требованиях к прическам учеников в Бабаевском районе
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито
Вытегорские приставы нашли должника в Магадане
В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены
В Вологодской области 63% предлагаемых вакансий составляют рабочие профессии
В горбольнице №1 Вологды капитально отремонтировали отделение нейрохирургии
 
19.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

5447
0
19.12.2018 [БлогоVO]

Безумие, что этот тариф самый дорогой среди всех принятых в других регионах

643
0
18.12.2018 [Обзор Прессы]

Экономический обозреватель Александр Кареевский: «Кризис в мегаполисах будет обязательно»

935
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика