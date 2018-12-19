36 новых санитарных автомобилей получат больницы 13 районов Вологодской области

36 новых машин «скорой помощи», санитарных УАЗов и мобильных ФАПов закупили в медицинские учреждения 13 районов Вологодской области.

- Такая массовая закупка медицинского транспорта в Вологодской области состоялась впервые. Каждый вологжанин, независимо от того, где он проживает, в крупном городе или в отдаленном населенном пункте, должен быть обеспечен доступной первичной медицинской помощью», - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, 21 из 36 автомобилей – это машины УАЗ, предназначенные для работы на опорных ФАПах, которые были куплены за счет областного бюджета. Предполгается, что к 2022 году в Вологодской области будут работать 490 фельдшерско-акушерских пункта, 117 из которых опорные, это означает, что численность прикрепленного населения составляет не менее трехсот человек. Обязательное условие, помимо укомплектованности кадрами и оборудованием, наличие санитарного автомобиля. По словам водителей, именно полноприводные УАЗы являются одним из самых надежных видов транспорта для сельской местности, поскольку обладают высокой проходимостью и неприхотливы в эксплуатации.

Пять машин «скорой помощи» класса В поступили в Вологодскую область в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Машины оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи от дома до приемного покоя.

Кроме того, Вологодская область получила федеральный транш на сумму 85 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 10 мобильных ФАПов. Передвижные медицинские комплексы будут обслуживать населенные пункты, где живет менее 100 человек. При помощи мобильного ФАПа возможно проводить диспансеризацию населения, профилактические осмотры, осуществлять диагностику, лечение и вакцинопрофилактику.