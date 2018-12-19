В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

Любовь Южакова

На сайте департамента ТЭК Вологодской области опубликовали предельные тарифы на вывоз мусора с 1 января 2019 года. Соцсети уже заполнились возмущенными комментариями вологжан, шокированных цифрами.

Согласно документу, жители восточных районов области и Вологды будут платить 800 рублей 93 копейки за кубометр. Исходя из норматива 0, 218 кубометра с человека в месяц, получается, что каждый житель указанных районов будет максимально платить 174,6 рубля в месяц за вывоз мусора. Таким образом, семья из четырех человек в Вологде заплатит 698,4 рубля в месяц. Оператор обращению с твердыми коммунальными расходами в восточных районах – ООО «Аквалайн».

В западных районах области и Череповце тариф почему-то ниже – 643,72 рубля за каждый кубометр. Исходя из норматива 0, 218 кубометра с человека в месяц, получается, что каждый житель указанных районов будет максимально платить 140,33 рублей в месяц за вывоз мусора. Таким образом, семья из четырех человек в Череповце заплатит 561,32 рубля в месяц. Оператор обращению с твердыми коммунальными расходами в восточных районах – ООО «Чистый след».

Жители уже задаются вопросом, почему тариф в двух частях области разный, ведь жители западных районов области выкидывают не больше мусора, чем жители восточных районов.

Вопросы вызывает и то, почему жители областной столицы, чей мусор вывозят в Пасынково, т.е. недалеко, должны платить так много.

Newsvo посчитал, что новый тариф рассчитан исходя из того, что каждый человек выкидывает примерно 7,2 литра мусора в день (!), хотя такого ежедневного объема мусора не образуется даже у семьи.

Отметим, что пока это самый высокий тариф в России. На 10 декабря, по данным МБХ, предельные тарифы были опубликованы в 39 регионах России (Вологодская область стала 40-м). В них он составил от 53 рублей (Дагестан) до 151,4 рублей в Ярославской области. В Москве - 90 рублей (полный список см. в галерее). При этом в некоторых регионах тарифы на вывоз мусора с 2019 года не вырастут.

Напомним, сейчас жители Вологодской области платят за мусор не с человека, а по количеству квадратных метров в кварире. Плата входит в строку «Содержание жилья» и составляет примерно 1,3 - 2,4 рубля за кв.м.

Напомним, в октябре 2017 года директор АО «Вторресурсы» Геннадий Тряничев заявил, что с появлением регионального оператора стоимость услуг по вывозу мусора может вырасти с 2,40 до 2,80 рублей за кв.м. из-за утилизации и переработки. Т.е. речь шла о повышении на 40 копеек за кв.м.. Получается, даже с учетом того, что с нового года тариф будет рассчитываться с человека, а не с метра, рост тарифа будет в несколько раз больше, чем заявлял Тряничев.

Newsvo запросил в правительстве Вологодской области информацию, чем обусловлена такая разница в тарифах и почему они такие высокие, хотя сама услуга остается прежней.

"Мы столько не гадим"

Тем временем жители Вологодской области, шокированные новым тарифом на вывоз мусора, комментируют его в соцсети: