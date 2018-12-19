В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
На сайте департамента ТЭК Вологодской области опубликовали предельные тарифы на вывоз мусора с 1 января 2019 года. Соцсети уже заполнились возмущенными комментариями вологжан, шокированных цифрами.
Согласно документу, жители восточных районов области и Вологды будут платить 800 рублей 93 копейки за кубометр. Исходя из норматива 0, 218 кубометра с человека в месяц, получается, что каждый житель указанных районов будет максимально платить 174,6 рубля в месяц за вывоз мусора. Таким образом, семья из четырех человек в Вологде заплатит 698,4 рубля в месяц. Оператор обращению с твердыми коммунальными расходами в восточных районах – ООО «Аквалайн».
В западных районах области и Череповце тариф почему-то ниже – 643,72 рубля за каждый кубометр. Исходя из норматива 0, 218 кубометра с человека в месяц, получается, что каждый житель указанных районов будет максимально платить 140,33 рублей в месяц за вывоз мусора. Таким образом, семья из четырех человек в Череповце заплатит 561,32 рубля в месяц. Оператор обращению с твердыми коммунальными расходами в восточных районах – ООО «Чистый след».
Жители уже задаются вопросом, почему тариф в двух частях области разный, ведь жители западных районов области выкидывают не больше мусора, чем жители восточных районов.
Вопросы вызывает и то, почему жители областной столицы, чей мусор вывозят в Пасынково, т.е. недалеко, должны платить так много.
Newsvo посчитал, что новый тариф рассчитан исходя из того, что каждый человек выкидывает примерно 7,2 литра мусора в день (!), хотя такого ежедневного объема мусора не образуется даже у семьи.
Отметим, что пока это самый высокий тариф в России. На 10 декабря, по данным МБХ, предельные тарифы были опубликованы в 39 регионах России (Вологодская область стала 40-м). В них он составил от 53 рублей (Дагестан) до 151,4 рублей в Ярославской области. В Москве - 90 рублей (полный список см. в галерее). При этом в некоторых регионах тарифы на вывоз мусора с 2019 года не вырастут.
Напомним, сейчас жители Вологодской области платят за мусор не с человека, а по количеству квадратных метров в кварире. Плата входит в строку «Содержание жилья» и составляет примерно 1,3 - 2,4 рубля за кв.м.
Напомним, в октябре 2017 года директор АО «Вторресурсы» Геннадий Тряничев заявил, что с появлением регионального оператора стоимость услуг по вывозу мусора может вырасти с 2,40 до 2,80 рублей за кв.м. из-за утилизации и переработки. Т.е. речь шла о повышении на 40 копеек за кв.м.. Получается, даже с учетом того, что с нового года тариф будет рассчитываться с человека, а не с метра, рост тарифа будет в несколько раз больше, чем заявлял Тряничев.
Newsvo запросил в правительстве Вологодской области информацию, чем обусловлена такая разница в тарифах и почему они такие высокие, хотя сама услуга остается прежней.
"Мы столько не гадим"
Тем временем жители Вологодской области, шокированные новым тарифом на вывоз мусора, комментируют его в соцсети:
- Огромное спасибо правительству Вологодской области и нашим депутатам за новогодний "подарок" - он оказался даже "лучше", чем мы думали! - написала вологжанка, ознакомимшись с новым тарифом на вывоз мусора.
- Совсем охренели? И как теперь уговорить людей не протыкать мусоровозам колеса? Чтобы те свой хлеб не зря отрабатывали?
- С каждым днём становится всё ужаснее осознавать, что нас обдирают всеми возможными и невозможными способами! Придумывают новые схемы выжимания денег! По итогу страдают именно малоимущие, коих становится всё больше и больше... Когда нажруться люди наверху?!
- И на каком основании западные районы области будут платить меньше? Это такие же семьи, такой же мусор, выкидывают его так же - т.е. для семьи-то ничего не меняется, живет она в восточных или западных районах области. Тариф должен быть одинаковым.
- На семью для Вологды это будет получаться как плата за электроэнергию. Разве это сопоставимые услуги?
- А счётчики на мусор можно какие поставить? Чтоб подешевле за семью из 4 человек платить. Мы столько не гадим.
- Слов нет! ! ! Даже матюга подходящего подобрать не могу !
- Слово УЖАС ЭТО ОЧЕНЬ МЯГКО СКАЗАНО. Те кто считал и подводил итог,видимо думают ,что мусор Вологды повезут в В. Устюг. Но ,есть нестыковка. В Вологде северный коэффициент 1.15. В Череповце 1.25. А там тариф ниже, при более высокой зарплате и пенсии. Как мост в Вологде построить, то не спешим. Сначала в Чкреповце построим. А как затянуть мусорную удавку, Вологда на 1 месте.
- Пусть тогда Администрация весь мусор произведённый на рабочем месте носит себе домой.............. Меня не устраивает "их" работа во благо народа...............И расходы из бюджета- "народные деньги" на это выделять не нужно..........раз такое отношение к населению. В других регионах или меньше тариф или вообще отложили реформу из за её "сырости" и необоснованности тарифа.........
- Офигеть, у нас теперь на 300 руб увеличиться тариф. Да вы там, что все обдолбанные? А кричали и били себя пяткой в грудь, мы уменьшим тариф на вывоз мусора, верните то что было
- Слов нет. Плакать хочется, жирные коты над народом смеются. Я прожила немало лет. Все думала, до какой же степени нужно довести народ, чтобы он пошел на революцию. Теперь начинаю понимать.
- Ожидаю в следующем году массовых репортажей в вольной вариации на тему "незарегистрированные квартиранты - главный виновник высоких тарифов на вывоз мусора - сообщайте об этих злодеях в налоговые органы".
- Спасибо ВВП и его чудесной команде,все о народе думают,ночами не спят.
- А теперь подумайте, где все те чиновники, которые должны отстаивать интересы вологжан??????? Куда и кому они смотрят?????
- Вологда как всегда город-эксперимент над людьми. Если ты выжил в Вологде, значит выживешь везде.