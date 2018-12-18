Жильцам второго подъезда пятиэтажки на улице Карла Маркса в Вологде разрешат вернуться в квартиры 19 декабря

Жильцы не пострадавшего от взрыва второго подъезда на улице Карла Маркса, 74А в Вологде смогут вернуться в свои квартиры с 19 декабря.

С 8 утра 19 декабря начнется их заселение. С каждым собственником в жилые помещения будут заходить специалисты, которые подключат газ и проверят исправность оборудования. Заселение будет происходить по стоякам - сначала внутрь запустят людей, проживающих в квартирах на одном стояке, потом - на другом, и так до конца.

- Завтра в 8 утра комиссионно, в присутствии всех специализированных служб, начать заселение второго подъезда. До 20 числа должен быть закончен демонтаж разрушенных конструкций 4-5 этажа первого подъезда. До 20 числа нужно разработать проектно-сметную документацию на восстановление перекрытий и кирпичной кладки 4-5 этажа. 21 числа на КЧС прошу подготовить предложения по возможности и целесообразности заселения правой стороны первого подъезда, - подвел итоги заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям глава региона Олег Кувшинников.

Работы по восстановлению дома, по предварительным данным, обойдутся в 15 млн рублей. Эти деньги, по просьбе городской администрации, будут выделены из резервного фонда областного бюджета. Уже найден подрядчик на реконструкцию объекта – «Вологодская строительная компания №1». Планируется, что восстановительные работы будут завершены до 15 января 2019 года (без проведения отделочных работ).

Напомним, взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А в Вологде произошел в ночь в субботы на воскресенье. В результате происшествия погибла женщина, травмы получили еще три человека. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По данным СУ СК РФ по Вологодской области, взрыв произошел около полуночи, когда жильцы квартиры на пятом этаже вернулись домой и включили свет.

Жильцы первого подъезда, которые не поселились у родственников, сейчас размещены в гостинице "Спутник".