«Вологда-Чеваката» сыграла вничью с «УГМК-Юниор»

18.12.2018 [Спорт]
«Вологда-Чеваката» сыграла вничью с «УГМК-Юниор»

В очередном туре Первенства России по баскетболу среди команд Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» принимала юниорскую команду екатеринбургского УГМК.

В первом матче уже к большому перерыву гости вели со счетом 29:41. Третья четверть позволила вологодской команде сократить свое отставание до трех очков. Но заключительная десятиминутка осталась за гостями, итог матча - 67:81 в пользу «УГМК-Юниор». Дабл-дабл, 30 очков и 10 результативных передач у вологжанок оформила Екатерина Кузьменкова.

Во втором матче, проигрывая после двадцати минут 9 очков (34:43), "Чевакате" удалось отыграться после большого перерыва и довести матча до победы - 82:76. 23 очка на свой счёт записала Олеся Седлецкая, 19 - Анна Нужная и 15 - Екатерина Кузьменкова.

После девяти туров вологжанки занимают 5-е место Первого дивизиона Суперлиги 1, имея восемь побед и 10 поражений. В следующем туре 23-24 декабря они примут на своем поле омский «Нефтяник».

Тэги: баскетбол
Фото: vk.com/vologdachevakata

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