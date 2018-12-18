Череповчанин Александр Курзин стал бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на колясках

18.12.2018 [Общество]
Череповчанин Александр Курзин стал бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на колясках

С 12 по 17 декабря в японском городе Киото проходил азиатский этап Кубка мира по фехтованию среди людей поражением опорно-двигательного аппарата.

Череповчанин Александр Курзин став бронзовым призером турнира шпажистов, выступая в категории B. Он разделил третье место ещё с одним россиянином - Альбертом Камоловым. В общекомандном зачете сборная России заняла 1 место, завоевав четыре золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте сборная Китая, третьими стали венгры.

Добавим, что это был второй этап квалификации на Летние Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио 2020 году.
 

Тэги: фехтование на колясках
Фото: vk.com/public46016516

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