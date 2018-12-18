26 декабря вологодские депутаты рассмотрят законопроект об увеличении единовременной выплаты ветеранам

Заключительная в этом году 29-я сессия законодательного собрания Вологодской области состоится 26 декабря. На ней будут рассмотрены две инициативы.

- На сессии мы планируем рассмотреть законопроект, направленный на реализацию инициатив губернатора, которые он озвучил на «прямой линии» 11 декабря. Речь идет о внесении изменений в закон о мерах социальной поддержки: предлагается увеличить в два раза ежемесячную денежную выплату ветеранам. Она составит 1,5 тысячи рублей. Кроме того, планируется увеличить объем денежной компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. В результате за дрова граждане будут получать 5 тысяч, а за газ 1,5 тысячи рублей. При этом размер компенсации будет един для всех категорий льготников. Оставшиеся шесть инициатив губернатора, которые он озвучил на «прямой линии», будут рассмотрены нами в начале следующего года, - рассказал председатель законодательного собрания области Андрей Луценко.

Кроме того, на предстоящей сессии депутаты рассмотрят изменения в бюджет 2018 года. Речь идет о многомиллиардных поправках, направленных, в том числе, на покрытие госдолга.

По данным пресс-службы ЗСО, в повестку дня уже включено более 30 вопросов.