Из областного бюджета потратят 450 тысяч рублей на очистку воды в зданиях, где работают чиновники

Пока жители Вологодской области пользуются самой грязной водой в стране, чиновники заказали за бюджетный счет ее очистку в зданиях, где они работают.

«Управление по эксплуатации зданий»* Вологодской области опубликовало извещение о проведении запроса котировок «на оказание услуг по техническому обслуживанию установок по очистке воды с заменой расходных материалов».

Согласно документам, эти очистные установки для воды стоят в здании правительства Вологодской области, а также на Герцена, 27, Предтеченской, 19, Зосимовской, 65, Советском проспекте 80б, Ленина, 19а, Чехова, 2, Козленской, 114, .Пушкинской, 25, Благовещенской, 9. Во всех этих зданиях располагаются различные департаменты, ведомства и управления, где работают чиновники областного правительства.

Кроме этого, услуги по очистке воды заказаны в Вологодский район для коттеджного комплекса Маурино. Напомним, там находится недвижимое имущество правительства области, которое в народе называют «дачей губернатора».

Услуги по очистке воды заказываются на 2019 год, в них входят в том числе исследования питьевой воды. Технические обслуживание очистных установок включает в себя устранение возникающих неисправностей, поддержание работоспособности систем водоподготовок, оказание информационной помощи, корректировку настройки фильтров, учитывая сезонные колебания химического состава воды, подборку комплектов фильтров, засыпку нового реагента в фильтры и замену пришедших в негодность сменных картриджей и т.д.

Исследования питьевой воды исполнитель должен будет выполнять ежемесячно.

Всего на очистку воды для чиновников из бюджета Вологодской области на 2019 год заложено 450 тысяч рублей. Заявки на аукцион можно подавать до 21 декабря.

Напомним, что Вологодская область второй год подряд занимает первое место в антирейтинге Роспотребнадзора по качеству питьевой воды. Качественной питьевой водой в области обеспечены всего 45% населения. При этом в самой областной столице технологии водоподготовки давно устарели. Губернатор области сказал, что Вологду должны обеспечить качественной питьевой водой к концу 2019 года. Стоимость реконструкции водоочистных сооружений - 127 млн рублей. Ранее, в 2006 году, депутаты гордумы говорили, что Вологда будет обеспечена качественной питьевой водой к 2009 году.

Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет - начала она свою работу в 2010 году. Летом 2017 года, объсняя, почему от программы нет никакого эффекта, замгубернатор Виталий Тушинов сослался на федеральный уровень, сказав, что программу перестали финансировать из федерального бюджета, а в области денег на ее реализацию нет. В этом году в правительстве области сказали, что выделят на реализацию этой программы 500 млн рублей до 2021 года.

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