21-летний череповчанин продавал в интернете несуществующие запчасти

18.12.2018 [Происшествия]

В Череповце по подозрению в интернет-мошенничестве задержали 21-летнего местного жителя. Молодой человек продавал через сайты бесплатных объявлений несуществующие запчасти.

- Потерпевшими являлись граждане, проживающие в других регионах РФ. Схема мошенничества была проста: размещая на сайте объявления о продаже запчастей для иномарок, злоумышленник просил предоплату в полном размере. После перевода денежных средств «продавец» не выходил на связь. Купленные вещи заказчики не получали, либо получали не то, что заказывали, - сообщает отдел УМВД по Череповцу.

Сумма нанесенного действиями мужчины ущерба составила более 30 тысяч рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мошенничество совершал житель  Череповца, его задержали.

Ранее не судимый молодой человек пояснил, что с целью легкого заработка размещал на одном из популярных сайтов объявления о продаже запчастей. В них он указывал только номер сотового телефона и не сообщал покупателям, что проживает в другом городе. После перечисления денежных средств молодой человек переставал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1  ст. 159 «Мошенничество».

Тэги: мошенники

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