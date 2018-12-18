Череповчанка нашла на улице телефон и потратила с привязанной к нему карты 5 тысяч рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Злоумышленница совершила ее с помощью найденного на улице телефона.

В полицию города обратилась жительница Череповца с заявлением о том, что с ее банковской карты пропали около 5000 рублей. В разговоре с потерпевшей полицейские выяснили, что накануне она потеряла свой сотовый телефон на улице.

- Работая по данному факту, сотрудники полиции отследили операции совершенные с банковского счета заявительницы. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо причастное к хищению денежных средств. Им оказалась ранее неоднократно судимая 21-летняя череповчанка, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В ходе дальнейшего разбирательства в отделе полиции девушка призналась в содеянном и пояснила, что накануне нашла на улице мобильный телефон. Воспользовавшись отсутствием пароля, она через сервисы онлайн-банка несколько раз расплатилась чужими деньгами.

В отношении череповчанки возбуждено уголовное дело по п. «г». ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».