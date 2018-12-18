Череповчанка нашла на улице телефон и потратила с привязанной к нему карты 5 тысяч рублей

18.12.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Злоумышленница совершила ее с помощью найденного на улице телефона.

В полицию города обратилась жительница Череповца с заявлением о том, что с ее банковской карты пропали около 5000 рублей. В разговоре с потерпевшей полицейские выяснили, что накануне она потеряла свой сотовый телефон на улице.

- Работая по данному факту, сотрудники полиции отследили операции совершенные с банковского счета заявительницы. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо причастное к хищению денежных средств. Им оказалась ранее неоднократно судимая 21-летняя череповчанка, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В ходе дальнейшего разбирательства в отделе полиции девушка призналась в содеянном и пояснила, что накануне нашла на улице мобильный телефон. Воспользовавшись отсутствием пароля, она через сервисы онлайн-банка несколько раз расплатилась чужими деньгами.

В отношении череповчанки возбуждено уголовное дело по п. «г». ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Тэги: кража, карты, банки, мобильный банк

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В вологодском Музее кружева пояснили, почему к ним не пускают посетителей с детскими колясками
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома
Вологодский губернатор предложил разрешить «автолавкам» в деревнях продавать алкоголь, чтобы помочь предпринимателям
11.12.2018 [БлогоVO]

Почему важно регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде РФ?

14477
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» сыграла вничью с «УГМК-Юниор»
Череповчанин Александр Курзин стал бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на колясках
26 декабря вологодские депутаты рассмотрят законопроект об увеличении единовременной выплаты ветеранам
Из областного бюджета потратят 450 тысяч рублей на очистку воды в зданиях, где работают чиновники
21-летний череповчанин продавал в интернете несуществующие запчасти
Череповчанка нашла на улице телефон и потратила с привязанной к нему карты 5 тысяч рублей
В Вологде задержали двух лже-газовиков, предлагающих заменить газовое оборудование
 
16.12.2018 [Общество]

«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»

20319
0
18.12.2018 [БлогоVO]

Сценарий новогоднего праздника в детском саду Ленинграда в 1943 году

276
0
18.12.2018 [Обзор Прессы]

Экономический обозреватель Александр Кареевский: «Кризис в мегаполисах будет обязательно»

168
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика