В Вологде задержали двух лже-газовиков, предлагающих заменить газовое оборудование

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые ходили по квартирам и предлагали услуги по замене газового оборудования, не являясь сотрудниками газовой службы.

Вчера к наряду вневедомственной охраны, патрулировавшему улицу Воркутинскую, обратилась местная жительница.

- Женщина рассказала, что по подъездам жилых домов ходят двое подозрительных мужчин и предлагают услуги по замене газовых кранов и счетчиков за определенную сумму денег. Росгвардейцы зашли в один из домов и выявили данных граждан. Стражи правопорядка обратили внимание, что мужчины не одеты в форменную одежду сотрудников газовой службы, не имеют при себе необходимых инструментов, и попросили незнакомцев предъявить удостоверения или иные документы, подтверждающие их личности, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Увидев людей в форме, мужчины растерялись и не смогли внятно объяснить, что они делают в подъезде, сказали, что у них нет с собой удостоверений. Выяснилось, что это 54-летний и 57-летний местные жители. В газовой службе пояснили, что данных работников у них в штате нет, а замена счетчиков и кранов в этом микрорайоне на данный момент не производится.

Бойцы Росгвардии передали подозреваемых сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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