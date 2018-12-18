В Чагодощенском районе возбудили два новых уголовных дела о браконьерстве

18.12.2018 [Происшествия]

В Чагодощенском районе возбудили два уголовных дела по фактам незаконной добычи лося, сообщает сайт областного правительства.

Первого браконьера в ноябре сотрудники ГИБДД, когда остановили машину на трасе и увидели в салоне пакеты со свежим мясом. Водитель утверждал, что купил мясо лося у знакомого, но никаких разрешительных документов у него при себе не оказалось. На месте был оформлен протокол о нарушении правил охоты.

- Однако, в ходе оперативных действий факт продажи не подтвердился, как оказалось, мясо мужчине никто не продавал, а лабораторной экспертизой установлено, что добыча животного произведена не более суток назад. После чего, житель Чагодощенского района сознался в незаконной добыче животного, - сообщает сайт областного правительства.

Совместно с сотрудниками полиции удалось раскрыть еще один случай браконьерства на территории угодий Чагодощенского районного общества охотников и рыболовов. О случившемся факте незаконной добычи сообщил егерь хозяйства. Вместе с оперативной группой инспекторы выехали на место разделки туши. Полицейские отобрали образцы шерсти и крови животного, обследовали отпечатки протекторов колес. Уже на следующий день был установлен владелец автомобиля. При осмотре машины на кузове обнаружены пятна крови. До выяснения всех обстоятельств по делу у владельца изъят карабин, автомобиль арестован.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК – «Незаконная охота».

«Сезон охоты продолжается, разрешена добыча копытных, пушнины и боровой дичи, - комментирует начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. - Но, прежде чем, отправиться в лес, каждый охотник должен подготовиться. Прежде всего, изучить правила охоты и правила безопасности, иметь при себе необходимые разрешительные документы, в том числе на оружие. Три случая трагических происшествий в этом году — нелегальная охота, где и речи нет о соблюдении правил».

Всего с начала года в Вологодской области возбуждено 24 уголовных дела по фактам незаконной охоты. 

Тэги: охота, лоси, браконьеры

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