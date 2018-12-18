Закон о детском питании примут в России весной 2019 года

Проект закона о детском питании в школах и детсадах обсудили на заседании Совета законодателей в Москве. В нем принял участие председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Как отмечают парламентарии, одна из проблем в данной сфере - фальсификация продукции, поскольку, в соответствии с законом о контрактной системе, главным критерием при выборе поставщика является минимальная цена, а не качество. Кроме того, отсутствует система надлежащего контроля за безопасностью и качеством продукции при приемке. В Совете Федерации считают, что необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания.

Предлагается также четко закрепить полномочия органов власти в этой сфере, а также порядок организации питания детей различных возрастных групп. В Вологодской области, по словам Андрея Луценко, вопрос льготного питания регулируется несколькими законами.

«Так, бесплатное питание получают отдельные категории школьников и студентов, дети-сироты, дети с девиантным поведением. Льготное питание в школах стоимостью не менее 35 рублей в день получают дети из малоимущих и многодетных семей, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, - рассказал председатель ЗСО. - Беременные женщины и матери до исполнения ребенку одного года ежемесячно обеспечиваются полноценным питанием по заключению врачей на сумму до 600 рублей, а дети - адаптированными смесями».

Кроме того, малоимущим семьям предоставляется социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты или набора продуктов при условии острой нуждаемости. Бесплатное питание также предоставляется и проживающим в учреждениях соцзащиты. Средства на эти цели заложены в бюджете в полном объеме.

Федеральный закон о детском питании должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы.