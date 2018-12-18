В Вологде по решению суда снесли незаконно построенный дачный дом

18.12.2018 [Общество]

В Вологде снесли незаконно построенную в садоводческом товариществе «Ремонтник» дачу. Такое решение принял суд, поскольку при ее возведении не были соблюдены регламентированные нормы расстояний между частными домами - из-за этого вода с крыши дома текла на соседний дом.

Однако женщина решение суда не выполнила.

- В связи с этим, с крыши дома должницы попадала вода на соседний дом, что приводило к гниению древесины, - сообщает вологодское управление службы судебных приставов.

Решение суда владелица дома исполнять не собиралась. Приставы составили на вологжанку протокол о неисполнении требований суда, а также издали постановление, согласно которому с женщины взыскали 5 тысяч рублей исполнительского сбора.

- Поскольку вологжанка продолжала игнорировать требование исполнительного документа, работники службы применили меры принудительного исполнения – снос объекта с использованием специальной техники (ред. - для этого были наняты специалисты), - сообщает УФССП.

Как пояснили в УФССП, специалистов для снова нанимал взыскатель. Ему придется подавать иск в суд на возмещение расходов по сносу.

Тэги: нарушения, дачи

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