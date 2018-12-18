В Череповце служебная собака помогла разыскать пропавшего 7-летнего мальчика

18.12.2018 [Происшествия]
В Череповце служебная собака помогла разыскать пропавшего 7-летнего мальчика

В Череповце полицейская собака помогла разыскать пропавшего 7-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областного УМВД. Инцидент произошел 4 декабря, но полицейские сообщили о нем только сейчас.

В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что ее сын ушел гулять около трех часов дня, но вот уже вечер, а он еще не вернулся домой.

- В составе следственно-оперативной группы выехал инспектор-кинолог Антон Котов со служебной собакой по кличке Женейра. Прибыв на место, кинолог применил служебную собаку по запаховому следу с видимого отпечатка обуви мальчика, который удалось обнаружить рядом с домом, где проживал ребенок, - сообщает пресс-служба.

Собака взяла след и через 700 метров вывела полицейских к одному из домов, во дворе которого и был обнаружен пропавший мальчик.

Похожая история произошла в Вологде в ноябре.  В полицию обратились родственники 86-летней женщины и рассказали, что она ушла из дома и в обычное время не вернулась. Нашли пропавшую младший инспектор Илья Боровских вместе с  немецкой овчаркой по кличке Неон.

Тэги: собаки, пропавшие
Фото областного УМВД

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