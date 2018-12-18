В Шексне двух подростков из спецшколы осудили условно за угон автомобиля и кражу денег

18.12.2018 [Происшествия]

В Шексне вынесли приговор двоим воспитанникам закрытой спецшколы, которые угнали машину одного из сотрудников образовательного учреждения. Подростки 15 и 17 лет решили покататься и уехали в Вохтогу, где их и задержали.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в Специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 28 апреля этого года.

- С противоправной целью они похитили из одежды одного  из сотрудников данного заведения ключи от легкового автомобиля, после чего тайно покинули территорию спецучреждения. На чужом автомобиле они совершили поездку в п. Вохтога  Грязовецкого района, где их незаконные действия пресекли сотрудники ДПС, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подростки были возвращены в спецучреждение. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).  Избранная старшему из подростков следователями СКР изначально мера пресечения в виде подписки о невыезде в ходе следствия была изменена на заключение под стражу: в июне 2018 года подростки совершили еще одно преступление - похитили 2000 рублей из барсетки знакомого.

- Приговором суда каждому из подростков  назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно. В случае какого-либо неправомерного поведения несовершеннолетних в ближайшие 2 года, установленные в качестве испытательного срока, условное осуждение может быть отменено, что влечет реальное направление в колонию для отбывания наказания, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые «способствовали совершению преступления воспитанниками спецучреждения». Действиям должностных лиц, осуществлявшими надзор за несовершеннолетними, также будет дана правовая оценка.

Тэги: подростки, угон

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