"Доски гнилые": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола

17.12.2018 [Общество]

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александр Громов рассказал Newsvo о состоянии пожарного водоема, в котором утонул 8-летний Максим из Сокола. Навес из досок там прогнил, все было припорошено снегом, и доступ был открыт.

Это "заслон" из досок установили уже после гибели мальчика.

Заброшенный объект находится рядом с домом, где живет семья на улице Комсомольской.

- Там во дворах сараи, там находился заброшенный пожарный водоем. Раньше был действующий, сейчас уже нет, но, тем не менее, он был заполнен водой. Сверху когда-то на нем был настил или навес какой-то из досок, это все прогнило, сгнило, там остались какие-то бревна, доски гнилые. В таком вот состоянии был. Ну и еще все припорошено снегом, - рассказывает Александр.

По его словам, водоем был огражден забором, но доски отсутствовали в некоторых местах – взрослому мужчине не составило бы труда в них пролезть. Через такую дыру, по всей видимости, и пролез мальчик.

- Скорее всего, мальчик из любопытства пролез в этот проем, где отсутствовали доски. Дальше с одной стороны сарай, с другой – водоем, между ними небольшой кусочек земли. Он, видимо, споткнулся, либо поскользнулся на нем. Там сложно пройти по этому кусочку земли. Видимо, он упал в водоем и проломил лед – там была тоненькая корочка, и, видимо, утонул.  

Местные жители принесли на место трагедии венок и игрушку.

К моменту, когда тело мальчика обнаружили, поиски шли уже сутки. Добровольцы стали в очередной раз обходить территорию рядом с домом.

- Там, причем, народная тропа такая между улицами, и не очень-то понятно, что там что-то есть, что водоем. Огражден забором, но как будто какой-то огородик. Тем более снегом еще припорошило, так что не поймешь. И мусору навалено, как помойка еще образовалась. Увидели следы, вроде бы мальчика, пошли. Там трубы теплотрассы и за ними проем, где отсутствовали доски. Стали дальше смотреть, там сбит снег был, сбит ледок на пруду. Вызвали коммунальщиков, чтобы откачать воду – глубина водоема не менее трех метров. Потом мальчика подняли на землю.

Максим рос в полной благополучной семье – папа, мама, бабушка, младшая сестра. С похоронами родственникам мальчика помогли местные жители – собрали деньги.

По словам Александра Громова, в городе еще много незакрытых колодцев, водоемов, ям, опасных для детей и взрослых. Городским властям нужно обратить на них внимание.

- И я не вижу даже здесь каких-то затратных мер. Если водоем не действует, нужно откачать воду и засыпать его. И я думаю, что это вообще незатратно. Вызвать коммунальные службы, чтобы они откачали воду и привезти землю засыпать.

Напомним, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

Тэги: безопасность
Фото из группы "Позор города Сокола"

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