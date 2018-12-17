Участок Рыбинского водохранилища, где собираются строить целлюлозный комбинат, оказался самым загрязненным

17.12.2018 [Общество]

Специалисты утверждают, что строительство целлюлозного комбината еще больше усугубит экологичесую ситуацию на побережье Рыбинского водохранилища. Об этом говорится в ответе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, который учреждение предоставило в ответ на запрос ТОС «Городище – наш дом» Череповецкого района. Жители также спрашивали про состояние воды на Шекснинском плесе – от Торово до Мяксы.

По результатам многолетних исследований Института биологии внутренних вод, Шекснинский плес является наиболее загрязненной частью Рыбинского водохранилища:

«..., основной локальный источник антропогенного загрязнения которого – коммунально-промышленный комплекс города Череповец, расположенный в верхней части Плеса».

Исследования воды показывают, что в русле плеса также отмечены повышенные концентрации наиболее опасных, токсичных для животных и человека загрязняющих веществ. Это тяжелые металлы, хлорорганические пестициды и т.д. При этом в русле Шекснинского плеса ученые четко выделяют три зоны – токсичную, буферную и зону относительного экологического благополучия. Первая зона имеет очень высокий уровень токсичного загрязнения. Все, что там «плавает», передается людям через пищу и воду. В буферной зоне, в свою очередь, за десятилетия существования коммунально-промышленного комплекса Череповца сформировался сложный природный комплекс, способствующий самоочищению Шекснинского плеса, который препятствует расширению токсичной зоны.

«Малейшее нарушение, в частности, поступление новых для сложившейся экосистемы Шекснинского плеса загрязняющих веществ, может вызвать деградацию этого природного комплекса и нарушит сложившееся равновесие», - пишут ученые.

Равновесие, по их мнению, может нарушить строительство и эксплуатация целлюлозного комбината.

«Строительство целлюлозного комбината в Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища способно привести к деградации планктонных и бентосных сообществ обширной части акватории, в результате которой будут утрачены важнейшие их функции, обеспечивающие биологическое самоочищение. При этом значительно увеличится зона токсичности, которая, кроме обширного списка загрязнений от промышленного комплекса г. Череповец, будет содержать и токсичные стоки ЦБК. В результате загрязненные воды будут с большей вероятностью попадать в Главный плес водохранилища и его приплотинный участок, который практически полностью находится в пределах Ярославской области. При таком развитии событий существует реальная возможность распространения загрязненных вод и через плотину Рыбинской ГЭС в верхний участок Горьковского водохранилища, где она попадет в водозаборы населенных пунктов, в том числе и таких, как Рыбинск, Тутаев и Ярославль», - заключили в институте.

Тэги: Экология
Сюжет: завод вместо детского лагеря

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