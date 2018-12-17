Вологжан приглашают помочь купить новогодние подарки одиноким пенсионерам из домов ветеранов

17.12.2018 [Общество]

Вологжане могут поучаствовать в "Марафоне добра" - купить новогодние подарки одиноким пожилым людям из двух домов ветеранов в Вологде - ул.Беляева д.24А и ул.Карла Маркса д.42. Всего нужен 91 подарок.

Поучаствовать в акции можно до 20 декабря. Для подарка можно купить календарь на 2019 год, открытку, новогоднее украшение: мишура, снежинки, гирлянды, развесные шоколадные конфеты в любом количестве и сам подарочный пакет.

Принести подарок можно по следующим адресам:

- ул. Челюскинцев, 9 (цокольный этаж) в танцевальном клубе «Шаг вперед» с понедельника по субботу с 16:00 до 20:00.

- ул. Зосимовская, д.17, 1 этаж, офис 12 в рабочие дни с 9:00-18:00; в выходные можно оставить вахтеру на 1 этаже в любое время

- ул. Козленская, д.45а, офис 33. Требуется предварительный звонок по т.

8- 921-121-69- 56 - Ольга

- ул. Чернышевского,120г, ТЦ "Бригантина" (новый), 2 этаж, фотостудия «STUDIO 817» по субботам с 10:00-20:00 и по воскресеньям с 9:00-20:00.

- ул.Марии Ульяновой, д.5, 1 этаж, офис4 турагентство «Оранжевое лето» в рабочие дни с 10:00-19:00, в субботу с 11:00-15:00.

- ул.Северная, д.36 детская стоматология «ДанСи» с понедельника по пятницу с 9:00-14:00 т.8-921-059-88-25 - Алёна ,т. 8-931-506-13-69 - Анна

Подарки пенсионерам вручат 23 декабря в «Доме ветеранов» на ул. Беляева 24а, где команда волонтеров фонда "Старость в радость" организует для пожилых людей праздник к Новому году.

Тэги: благотворительность, подарок одиноким пожилым людям, новый год
фото "Старость в радость"

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