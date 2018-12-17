Череповецкая «Северянка» возглавила турнирную таблицу волейбольной Высшей лиги А

В минувшие выходные «Северянка» на своем паркете принимала тульскую «Тулицу», которую сейчас тренирует бывший главный тренер череповецкого клуба Александр Перепелкин. Первый матч завершился уверенной победой «Северянки» 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).

Во второй игре инициатива переходила то к одной, то к другой команде, и всё решилось на тай-брейке, где сильнее оказались череповчанки- 15:8. Окончательный счет в мате - 3:2.

Благодаря этим двум победам череповецкий клуб возглавил турнирную таблицу Высшей лиги А. В следующем туре, 22-23 декабря, череповецкие волейболистки сыграют против уфимской «Самрау-УГНТУ».