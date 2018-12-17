Череповчанин привез для продажи в своем городе 350 граммов гашиша

В Череповце полицейские изъяли 350 граммов подготовленного к сбыту гашиша. Торговлей наркотиков занимался 22-летний местный житель.

Молодого человека полицейские задержали вечером на улице Спортивной при сбыте гашиша массой 0,89 грамма. В ходе личного досмотра у молодого человека было изъято еще порядка 10 граммов того же наркотического средства.

- В ходе дальнейшей работы, по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с отдельными фрагментами аналогичного вещества. Согласно результатам химического исследования, содержимое пакета является наркотическим средством гашиш общей массой порядка 355 граммов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как установили полицейские, мужчина привез партию наркотического средства из Ленинградской области с целью дальнейшего распространения в Череповце.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконные сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.