Экс-заммэра Вологды Евгений Скородумов перешел на работу в правительство Новосибирской области

Бывший заместитель мэра Вологды Евгений Скородумов назначен заместителем начальника департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Об этом со ссылкой на источники в региональном правительстве пишет tayga.info:

К работе, по их данным (ред. - источников), он приступил на этой неделе. Впрочем, есть информация, что Скородумов приезжал еще в начале осени, тогда, напомним, прошли выборы губернатора, на которых победил Андрей Травников. Изначально планировалось его назначение на должность начальника департамента вместо Романа Шилохвостова.

Евгений Скородумов начал работу в администрации города в 2008 году в должности начальника правового управления. Департамент имущественных отношений он возглавил спустя пять лет, одновременно был назначен на должность заместителя мэра Вологды. В мае 2018 года он ушел с этой должности в связи с сокращением: