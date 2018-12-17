Экс-заммэра Вологды Евгений Скородумов перешел на работу в правительство Новосибирской области

17.12.2018 [Политика]

Бывший заместитель мэра Вологды Евгений Скородумов назначен заместителем начальника департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Об этом со ссылкой на источники в региональном правительстве пишет tayga.info:

К работе, по их данным (ред. - источников), он приступил на этой неделе. Впрочем, есть информация, что Скородумов приезжал еще в начале осени, тогда, напомним, прошли выборы губернатора, на которых победил Андрей Травников. Изначально планировалось его назначение на должность начальника департамента вместо Романа Шилохвостова.

Евгений Скородумов начал работу в администрации города в 2008 году в должности начальника правового управления. Департамент имущественных отношений он возглавил спустя пять лет, одновременно был назначен на должность заместителя мэра Вологды. В мае 2018 года он ушел с этой должности в связи с сокращением:

- Мы находимся в непростом экономическом положении, и когда мы говорим о том, что мы экономим, начинать надо с себя. Поэтому с сегодняшнего дня у нас стало на одного заместителя мэра меньше. Скородумов Евгений Леонидович не будет больше работать, он уволен по сокращению, в связи с тем, что часть полномочий департамента имущественных отношений будут перераспределены, - заявил тогда Сергей Воропанов.

Тэги: кадры, власть

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