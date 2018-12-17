Из бюджета потратят 330 тысяч рублей на страхование чиновников правительства Вологодской области

Правительство Вологодской области провело аукцион на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней своих чиновников. На сумму около 330 тысяч рублей застрахуют 238 госслужащих.

В техзадании госзакупки сказано, что «страхование должно распространяться на все несчастные случаи, которые могут произойти с застрахованными лицами в связи с исполнением ими должностных обязанностей», даже если несчастные случаи произошли во время обеденного перерыва, во время следования на работу и обратно, во время командировки, а также во время исполнения должностных обязанностей в выходные и праздничные дни.

Застрахуют сотрудников, замещающих госдолжности и должности государственной гражданской службы Вологодской области в областном правительстве, работников правительства Вологодской области.

К страховым случаям относится гибель, утрата трудоспособности, установление инвалидности, а также тяжелые повреждения здоровья, повреждения здоровья средней степени тяжести, легкие повреждения здоровья.

Имеются также и особые условия страхования. Так, при оказании услуг должен быть закреплен персональный сотрудник страховщика за страхователями.

Начальная цена контракта на страховку была 1 069 393 рубля 56 копеек. 5 декабря аукцион выиграла страховая компания «Согласие», предложив за нее 330 244 рубля 29 копеек. Страховки чиновникам правительства Вологодской области будут оплачены за счет областного бюджета.

Справка

Согласно ч. 1 ст. 52 Закона о госслужбе гражданским служащим гарантируются медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, и обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы.