Череповчанин поджег машину соседа, который жаловался на него в полицию из-за громкой музыки

В Череповце осудили условно мужчину, который из мести поджег машину соседа. Инцидент произошел в октябре этого года во дворе одного из домов по Московскому проспекту.

Как отмечают в прокуратуре Череповца, в тот вечер пьяный подсудимый решил поджечь соседский «Форд Фьюжн». По словам мужчины, таким образом он решил отомстить соседу, который постоянно писал на него жалобы в полицию. Потерпевший же говорит, что он вынужден был жаловаться, поскольку череповчанин «постоянно громко включает музыку, чем мешает спокойному проживанию его семьи».

- Решив отомстить соседу-жалобщику, подсудимый облил его автомобиль растворителем и поджег зажигалкой. Согласно заключению эксперта стоимость восстановления автомобиля составляет более 200 тыс. рублей. Добровольно в ходе судебного заседания череповчанин возместил лишь 25 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Череповца.

Суд назначил поджигателю наказание в виде двух лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный обязан ежемесячно возмещать причиненный ущерб.