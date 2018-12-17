Ущерб, нанесенный взрывом квартирам пятиэтажки в Вологде, определит комиссия

17.12.2018 [Общество]

Ущерб, нанесенный квартирам жителей дома на улице Карла Маркса, 74А в Вологде взрывом бытового газа, определит специальная комиссия.

Об этом сегодня на оперативном совещании в областном правительстве сказал мэр Сергей Воропанов.

- Для того, чтобы определить ущерб, который нанесен, создана комиссия. Комиссия будет заходить с каждым собственником в квартиру, будет произведена фото-фиксация, и после этого только мы сможем сказать о размере ущерба, - отметил мэр.

Вопрос о выплате компенсаций, как пояснили Newsvo в пресс-службе городской администрации, в данный момент прорабатывается и обсуждается.

Напомним, московские эксперты пришли к выводу, что частично разрушенный взрывом газа подъезд может быть восстановлен.

По словам Сергея Воропанова, в ближайшее время каждую квартиру в пострадавшем от взрыва доме также обследуют газовики.

- Восстановлено теплоснабжение второго подъезда, правой части первого подъезда, и сейчас ведутся работы, я думаю, что они закончатся в течение двух часов, теплоснабжение квартир до третьего этажа включительно. Электроснабжение восстановлено во всех квартирах, кроме разрушенных. Газоснабжение будет восстанавливаться постепенно. Собственник квартиры с ключами, специалист «Межрегионгаза», специалист управляющей компании будут в каждую квартиру заходить и осматривать приборы газоснабжения. Эта работа начинается сегодня, бригада находится на объекте, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В течение трех дней привлеченные специалисты планируют составить проектную документацию и смету для определения стоимости реконструкции, которую необходимо провести в первом подъезде дома.

- Решение о заселении второго и первого подъезда будем принимать комиссионно, на заседании областной комиссии по ЧС. Поэтому как только будут восстановлены все системы электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения во втором подъезде, я готов провести комиссию и принять решение о допуске людей в свои квартиры, но только с обеспечением мер полной безопасности. Это первое. Второе – допуск людей в первый подъезд запрещен до момента получения заключения специалистов МЧС, которое будет выдано 21 числа. После этого мы сразу приступаем к ремотно-восстановительным работам, в соответствие с графиком. Я думаю, что к этому моменту и проект безопасного производства работ будет готов, будет подписан и утвержден. И мы понимаем тот объем работ, который необходим для восстановления перекрытий и кирпичной кладки. После этого будут поданы все инженерные коммуникации. В случае повреждения систем, особенно систем теплоснабжения, необходимо будет произвести их замену,  - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

 

Тэги: ЧП, компенсации
Сюжет: взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде

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