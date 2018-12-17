В Вологде на городской свалке на Мудрова нашли тело новорожденного ребенка

В Вологде на городской свалке на улице Мудрова нашли тело новорожденного ребенка.

- Сообщение об обнаружении тела погибшего ребенка поступило сегодня в 8 часов 13 минут. Его при разборе мусора обнаружил работник свалки, о чем сразу сообщил в правоохранительные органы,- сообщается на сайте регионального СК.

Местоположение свалки не называется.

Следователи СКР на месте разбираются в обстоятельствах произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается информация о маршрутах сбора доставленного мусора. С целью установления доподлинных причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.