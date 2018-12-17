В Вологде на городской свалке на Мудрова нашли тело новорожденного ребенка

17.12.2018 [Происшествия]

В Вологде на городской свалке на улице Мудрова нашли тело новорожденного ребенка.

- Сообщение об обнаружении тела погибшего ребенка поступило сегодня в 8 часов 13 минут. Его при разборе мусора обнаружил работник свалки, о чем сразу сообщил в правоохранительные органы,- сообщается на сайте регионального СК.

Местоположение свалки не называется.

Следователи СКР на месте разбираются в обстоятельствах произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается информация о маршрутах сбора доставленного мусора. С целью установления доподлинных причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тэги: гибель ребенка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В вологодском Музее кружева пояснили, почему к ним не пускают посетителей с детскими колясками
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
«С таким счастьем – и на свободе!»: как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома
Вологодский губернатор предложил разрешить «автолавкам» в деревнях продавать алкоголь, чтобы помочь предпринимателям
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
11.12.2018 [БлогоVO]

Почему важно регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде РФ?

12691
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

"Доски гнилые": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
Участок Рыбинского водохранилища, где собираются строить целлюлозный комбинат, оказался самым загрязненным
Вологжан приглашают помочь купить новогодние подарки одиноким пенсионерам из домов ветеранов
Череповецкая «Северянка» возглавила турнирную таблицу волейбольной Высшей лиги А
Череповчанин привез для продажи в своем городе 350 граммов гашиша
Экс-заммэра Вологды Евгений Скородумов перешел на работу в правительство Новосибирской области
Из бюджета потратят 330 тысяч рублей на страхование чиновников правительства Вологодской области
 
16.12.2018 [Общество]

«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»

18930
0
17.12.2018 [БлогоVO]

#Нарочнонепридумаешь

677
0
17.12.2018 [Обзор Прессы]

В Вологде интим-салон устраивал "распродажи"

248
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика