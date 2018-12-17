Вологодский текстильный комбинат закупил новые красильные машины

Современные красильные машины закупил Вологодский текстильный комбинат. Стоимость проекта составляет порядка 42 млн. рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Для обслуживания высокотехнологичного оборудования дополнительно создано три рабочих места. Специалисты уже прошли соответствующее обучение. На предприятии отмечают, что запуск новых красильных аппаратов позволит комбинату увеличить объемы выпуска на 120 тысяч погонных метров, отказаться от услуг сторонних организаций и расширить товарную линейку.

«Сегодня предприятие выпускает в год более 2,5 миллионов погонных метров востребованных тканей. На нем работает 270 человек. Уверен, что запуск нового красильного цеха станет «стартовой площадкой» для развития новых производств, новых идей и новых направлений», - отметил Олег Кувшинников.

Напомним, четыре года назад производство на предприятии было полностью остановлено. Росла задолженность по заработной плате, по коммунальным платежам и кредитам, рушилась инфраструктура комбината. Велись переговоры с кредиторами по реструктуризации задолженности, поиску инвестора, восстановлению репутации комбината и доверия со стороны потребителей.

«Установка современных красильных машин дает нам возможность окрашивать ткани, которые используются, для спецодежды. Таким образом, за счет пуска нового цеха мы повышаем конкурентоспособность нашей продукции», - добавил генеральный директор Вологодского текстильного комбината Юрий Войцеховский.

Дальнейшему эффективному развитию комбината должно способствовать создание на его базе крупнейшего текстильного кластера. В июне этого года на площадке Вологодского текстиля было запущено производство по пошиву спецодежды. Инвестором проекта выступила ГК «Восток-Сервис».

«Многое из того, что сейчас закупается в других регионах и странах, может производиться здесь. На базе предприятия нужно создать крупный промышленный кластер, объединяющий маркетинг, сбыт, закупку сырья, производство комплектующих и прочие компоненты. Я приглашаю производителей специализированных тканей и швейного оборудования стать резидентами данного кластера для локализации здесь всех производств», - сказал губернатор области.

Руководство ГК «Восток-Сервис» подтвердило готовность использования на предприятиях холдинга исключительно вологодских тканей.