Два человека погибли во время пожара из-за неосторожного курения в Вологодском районе

17.12.2018 [Происшествия]

Два человека погибли во время пожара в квартире кирпичного дома в поселке Грибково Вологодского района. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в минувшую субботу, 15 декабря, в 11.20.

Загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже дома №2 поселка. Пожарные прибыли на место через 19 минут, в 11.53 пламя уже было полностью потушено. Огнем повреждена внутренняя отделка и мебель комнаты размером 12 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела 58-летнего хозяина квартиры и его 55-летней жены. О причинах их смерти в пресс-службе областного УМЧС ничего не знают.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны погибшей женщины.

Тэги: пожар, погибли люди
пресс-служба УМЧС по Вологодской области

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