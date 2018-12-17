В Череповце наркомана, грабившего на улице детей, отправили в колонию

В Череповце вынесли приговор 28-летнему мужчине, который на улице грабил детей, сообщает прокуратура города.

От рук преступника страдали дети, гулявшие летом в Индустриальной части города. Так, в июне 2018 года череповчанин, страдающий опийной наркоманией, увидел на улице Максима Горького мальчика, который катался на велосипеде. Мужчина потребовал у ребенка 20 рублей, а получив отказ, столкнул мальчика с велосипеда и забрал выпавший из кармана сотовый телефон.

В июле 2018 года пьяный череповчанин вновь решился на преступление, потребовав на улице Данилова у девочки и мальчика 20 рублей. Получив отказ, он сорвал с плеча девочки сумку, в которой лежали два сотовых телефона, и скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.