В Череповце наркомана, грабившего на улице детей, отправили в колонию

17.12.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 28-летнему мужчине, который на улице грабил детей, сообщает прокуратура города.

От рук преступника страдали дети, гулявшие летом в Индустриальной части города. Так, в июне 2018 года череповчанин,  страдающий опийной наркоманией, увидел на улице Максима Горького мальчика, который катался на велосипеде. Мужчина потребовал у ребенка 20 рублей, а получив отказ, столкнул мальчика с велосипеда и забрал выпавший из кармана сотовый телефон.

В июле 2018 года пьяный череповчанин вновь решился на преступление, потребовав на улице Данилова у девочки и мальчика 20 рублей. Получив отказ, он сорвал с плеча девочки сумку, в которой лежали два сотовых телефона, и скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: наркотики, грабеж

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