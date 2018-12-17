Концерт классической музыки пройдет 20 декабря в литературном музее Вологды

В Вологде в музее «Литература. Искусство. Век XX» 20 декабря пройдет концерт классической музыки. Ее исполнят студенты класса камерного ансамбля Ольги Шевцовой из Вологодского колледжа искусств.

- В их исполнении прозвучат произведения Джузеппе Тартини, Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Карла Вебера и других классиков. Также гости мероприятия услышат некоторые композиции Валерия Гаврилина. Концерт состоится при участии музыкантов Вологодской филармонии Ольги Медведевой (скрипка) и Заслуженного артиста России Олега Наумова (виолончель), - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Начало концерта в 18 часов. Входной билет: 80 рублей – взрослые, 40 рублей – школьники, студенты, пенсионеры.Телефон для справок: (8172) 75-55-39.