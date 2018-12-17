Проект восстановления после взрыва пятиэтажки на Карла Маркса в Вологде планируют подготовить за три дня

17.12.2018 [Общество]
Проект восстановления после взрыва пятиэтажки на Карла Маркса в Вологде планируют подготовить за три дня

Проектную документацию по реконструкции после взрыва пятиэтажки на Карла Маркса, 74А подготовят в течение трех дней. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

- На данный момент аварийные работы подходят к концу, мы готовимся к этапу восстановительных работ. Завтра (ред. – 17 декабря) готовимся к обследованию дома проектной организацией. Задача стоит в течении 3 дней подготовить проектную документацию по восстановительным работам, - написал мэр на своей странице в соцсети.

Уже разобраны обрушившиеся железобетонные плиты перекрытия. Чтобы не повредить конструкции здания в целом, сейчас работы по разбору завалов ведутся точечно. Мусор, который образовался после взрыва, сегодня вывезут. Сегодня же начнется монтаж забора, ограничивающего место проведения работ.

По последним данным городской администрации, за помощью в размещении и временном проживании обратилось 37 жителей дома, в том числе 9 детей. 35 человек расположились в гостинице, 2 - временно поселились в муниципальной квартире маневренного фонда города. Утром 17 декабря жильцы дома смогут взять необходимые вещи из своих квартир.

- С понедельника начнется постепенное подключение квартир к сетям. Планируем, что к середине недели люди смогут вернуться в свои квартиры во втором подъезде, - говорит Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал Newsvo, взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А произошел в ночь с субботы на воскресенье. В результате одна женщина погибла, трое получили травмы.  Двое из пострадавших в данный момент остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Из дома ночью эвакуировали около 90 жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Тэги: ремонт, газ
Сюжет: взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде
Фото со страницы Сергея Воропанова

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