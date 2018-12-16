В Великом Устюге автомобиль сбил насмерть 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе

16.12.2018 [Происшествия]

15 декабря около 16:50 на перекрестке улиц Дежнева и Кузнецкой в Великом Устюге произошло произошло смертельнео ДТП, в результате которого погиб ребенок.

По предварительным данным областного УМВД, молодой человек 1996 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2107, сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Я шел мимо, домой, девочка уже лежала на обочине, водитель кричал "Скорую помощь!", извинялся перед матерью ребенка. Молодой человек кавказской национальности. Меня поразило то, что приехал отец этого парня и стал давить на свидетелей происшествия, чтобы они сказали, что родители и девочка переходили дорогу в неустановленном месте. И я хочу, чтобы об этом знали все! - рассказал очевидец Тимур Б. группе "Народный вестник".

Кроме погибшей школьницы, в семье еще трое детей.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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