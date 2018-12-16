«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»

Жители дома на Карла Маркса 74а, в котором? по предварительнйо версии, сегодня ночью взорвался бытовой газ, рассказали Newsvo о произошедшем ночью ЧП.

Жители дома на Карла Маркса 74а в Вологде дежурят у своего дома, чтобы забрать необходимые вещи и документы. В квартиры пока пускают не во все - специалисты продолжают работы по разбору завалов. Для ожидающих во дворе стоит автобус-пазик, чтобы можно было погреться. Но некоторые люди продолжают стоять на улице все еще в шоке от случившегося.

Напомним, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. По данным СУ СК РФ по Вологодской области, взрыв произошел около полуночи, когда жильцы квартире на пятом этаже вернулись домой и включили свет. Хозяйка квартиры, включившая свет, скончалась в машине скорой помощи.

По данным пресс-службы администрации Вологды, 31 человек из 13 семей заселены в гостиницу "Спутник".

"Пошла дверь открывать, а открывать-то нечего"

«Я живу на пятом этаже, в соседнем от взрыва подъезде. Грохнуло, мы вышли, увидели всё, камни, штукатурка повалилась в подъезде. Я никак не думала, что взрыв. Эвакуировали всех быстро, наверное, в течение минут 15 все стали выходить потихоньку. Сначала скорая приехала, затем сразу МЧС. Все организовано, все нормально», - рассказала Newsvo одна из жительниц, глядя на разрушенный дом. В ее квартире снесло стену. «Мы услышали крики, я подошла открыть дверь, хотела посмотреть, что хоть за хлопок был, пошла дверь открывать, а открывать-то нечего - замок вылетел, валяется в прихожей. Так посмотрела, фонарик включила, поняла, что что-то случилось, не стала свет включать. Фонарик включила, смотрю, а у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала. Мы это уже постфактум увидели», - говорит она.

Мужчины сразу стали помогать тем, кто не мог выйти из дома: у кого-то завалило проход мебелью, кому-то просто стало плохо и надо было вызвать скорую.

«Молодцы мужчины наши, они до прибытия МЧС стали всем помогать, выносить, женщин вытаскивать. Кто что мог, делал», - рассказывает пострадавшая.

Территория дома оцеплена по периметру, стеклопакеты из квартиры, в которой случился взрыв, отлетели на 30 метров, стекло превратилось в мелкую крошку.

Кирпичи и штукатурку разнесло по квартирам через обрушившиеся стены. Люди ждут специалистов из Москвы, которые определят, какие работы потребуются в доме.

«В коридоре кирпичи валяются. Еще сейчас едут с Москвы специалисты по разбору и по экспертизе и будут уже определять, что там и как, что можно восстановить. Нас даже в подъезд не запускают, потому что вопрос серьезный. Трещина пошла, неизвестно что с перекрытиями. Если все рухнет, так тут еще больше жертв будет. Мы это понимаем», - продолжает женщина.

Она слышала, как по рации сообщали «двухсотый». И всем все сразу было понятно (ред. - Груз 200, также жаргон военных двухсо́тый (груз) в значении «убитый, мёртвый, погибший»).

"Запах газа стоял"

Видели жители дома на Карла Маркса 74а и мужа погибшей. По их словам, он был в глубоком шоке. Лицо было черным, то ли от копоти, то ли от ожога. Он то забегал в подъезд, то возвращался на улицу.

«У мужа погибшей куртка была вся в дырочках, один ватин там торчит. Верхнего слоя не было», - рассказывает другой житель дома.

Ночевать мужчина решил у тещи. Хотя можно было разместиться в гостинице «Спутник» и получить горячее питание в 42-й школе, люди предпочли остаться у родственников и знакомых.

«У меня было первое ощущение, что упало на крышу что-то. Посмотрел в спальне - крыша целая. Вышел в прихожую, двери с коридора вышибло взрывной волной. И там уже все эти обломки. И тогда уже и скорую вызвали, и стали что-то выносить. Как говорят в МЧС, они [ред. – хозяева разрушенной квартиры на 5 этаже] стали входить в квартиру, включили свет и взрыв. Утечка газа была», - говорит мужчина, успокаиваться ему помогает коньяк.

Он пытается шутить, говорит, что в этом доме живет на пятом этаже с любимой женщиной. Все понимают, что вчера его обошла стороной беда.

«Главное, и свет нормально горел, и все нормально горело. Ничего не мигало. Потом уже все стали отключать. Я еще что удивился, этот звонок. Свет горит. При таком взрыве», - продолжает мужчина. Он не чувствовал запах газа.

"Взять ничего не успели и выбежали"

А вот женщина, у которой в квартире снесло стену, после взрыва четко ощущала, чем пахнет.

«Я окна открыла проветривать, а потом второй подъезд стали эвакуировать, потому что запах газа стоял».

Женщина с сыном, которые живут в квартире на третьем этаже под жильем, в котором произошел взрыв, проснулись от громкого хлопка.

- Я сначала подумал, в окно салют запустили, потом выглянул в окно, а там машина всмятку, подумал, что она взорвалась. Потом увидели из окна, что люди собираются, пожарные приехали, и в этот момент к нам постучались спасатели, сказали, нужно быстрее выходить. Мы бегом куртки накинули, взять ничего не успели и выбежали, - рассказал Newsvo Валентин.

На балконе перед их кухней полностью выбило стекла. Отметим, что полностью обрушились балконы в пострадавшей квартире на пятом этаже и соседней с ней, а на балконе на четвертом этаже стекла целы.

У Валентина и Галины в квартире остались кошки, забрать их ночью не разрешили, но утром в воскресенье кошек по просьбе хозяйки вынес из квартиры спасатель.

- Еще очки мои на кухне захватил, принес мне, спасибо ему большое, - рассказала Галина.

Рядом с местом, где ночью произошло ЧП, сейчас собралось много людей, некоторые из соседних домов. О произошедшем они узнали с утра из новостей.

«Мы живем через три дома. Услышали грохот, думали, что снег упал. Обычно, когда тепло, такой грохот при падении снега с крыши, у нас металлические листы, они стучат. Мы подумали с ребенком, что у нас что-то случилось. Потом поняли, что в такой мороз снег падать не будет, подумали, что у общежития взрыв какой-то, потому что видели, что туда поехали скорая, МЧС-ники. Потом я посмотрела на Фрязиновского. Машины ездят туда-обратно, значит, у общежития ничего не произошло, потому что оцепили бы, в общем, только сегодня узнала, что случилось», - рассказывает жительница соседнего дома.

Кто-то вообще взрыв не услышал, живя совсем рядом, а некоторые утверждали, что взрыв было слышно даже на Козленской.

Это далеко не первый случай взрыва бытового газа в многоквартирном доме в России. По данным, РИА-новости, в этом году в России их было уже более десятка. В 2017-м зафиксировано более 30 случаев.

Так, в этом году, 20 марта в Мурманске при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме один человек погиб, пять пострадали. В результате ЧП произошло обрушение кровли, перекрытий и фасадной стены со второго по пятый этажи угловой части дома. Один человек погиб и 11 пострадали при взрыве газа 1 марта в подмосковном Раменском.

Четверо детей получили ожоги 12 января в результате взрыва бытового газа с последующим пожаром в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска. Пострадали тогда восемь человек.

В 2004 году 58 человек погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме на проспекте Советских космонавтов в Архангельске.