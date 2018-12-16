Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света

Уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления. Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Напомним, взрыв в угловой квартире на последней этаже кирпичной пятиэтажки на Карла Маркса, 74а произошел сегодня около полуночи. Хозяйка квартиры, включившая свет, скончалась в машине скорой помощи.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, взрыв произошел, когда жильцы квартире на пятом этаже вернулись домой и включили свет.

- Предварительно удалось установить, что супружеская пара (хозяева квартиры) ночью вернулись с дачи, в жилище отсутствовали около суток. Женщина 1975 г.р. зашла первой, включила свет, после чего произошел взрыв, оба пострадали. Потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи, ее супруг 1971 г.р. был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался, - сообщает региональное следственное управление.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

- Произошел хлопок газо-воздушной смеси. Сейчас на месте ЧС работают следователи, мы ждем разрешения для проведения аварийно-восстановительных работ. Отрабатываются все версии, говорить конкретно, что это газ был, пока преждевременно, пока мы не поднимем все конструкции, которые обрушились, и не проверим все помещения. Сейчас приступаем к работам по удалению строительных конструкций, которые обрушились. Из Москвы к нам выехали специалисты МЧС со специальной аппаратурой, которая позволяет замерить несущие конструкции. После этого будет сделан вывод, где и какие работы проводить в здании, - прокомментировал начальник ГУ МЧС по Вологодской области Василий Балчугов.

Василий Балчугов подтвердил, что в результате взрыва одна из женщин получила травмы, не совместимые с жизнью. Одного из пострадавших уже выписали сегодня, еще у двух травмы средней степени тяжести, они в больнице.

В УМЧС не ответили на вопрос журналистов, в какой квартире находились пострадавшие в момент ЧП.

- Второй подъезд не пострадал, жителям оттуда разрешено войти и взять необходимые документы и вещи. В первый подъезд пока не пускаем, потому что сохраняется угроза обрушения. Но планируем, что сегодня в течение светового дня жильцам 1, 2 и 3 этажей разрешат тоже зайти и взять необходимое, - говорит Василий Балчугов

По словам Василия Балчугова серьезно пострадали две квартиры на пятом этаже, в которых было обрушение перекрытий. Кроме того, произошло обрушение межквартирной перегородки.

- На четветом и третьем этаже таких повреждений нет, но с учетом того, что из-за взрыва было повреждение коммуникаций, был поврежден водопровод, и до прибытия служб вода из труб подтопила нижние этажи, находиться там нельзя, - отметил Василий Балчугов.

Добавим, что при взрыве лопнула водопроводная труба, поэтому несколько квартир залило водой. По словам очевидцев, поток воды был очень большим.

Дом отключен от газоснабжения, отключено электроснабжение. Остаются подключено отопление.

- В зону происшествия ограничен доступ, на месте могут работать только спасатели и специалисты. На сегодняшний день группировка сил и средств на месте у нас составляет более 100 человек. 15 единиц техники. Мы готовы подключить дополнительно подразделения, - говорит Василий Балчугов.

В доме, в котором произошел взрыв, по данным УК, проживает около 150 человек. Ночью на базе школы №14 был развернут пункт временного размещения, но им никто не воспользовался – люди ночевали у родных. Потом власти приняли решение разместить жильцов в гостинице "Спутник" - этой возможностью воспользовались17 человек.

Разбор завалов на месте взрыва начнется сегодня, туда уже подъехала тяжелая техника

Видео Алексея Васильева из соцсети