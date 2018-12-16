Жителей поврежденных во время взрыва в пятиэтажке на улице Карла Маркса квартир разместят в гостиницах Вологды

Жителей поврежденных во время взрыва в пятиэтажке на улице Карла Маркса, 74А , разместят в гостиницах Вологды. Это как минимум 20 семей, сказал во время заседания областной КЧС губернатор Олег Кувшинников.

«Разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка до третьего этажа. Дом полностью эвакуирован. Пункт временного пребывания развернут на базе школы. Однако его услугами никто не воспользовался – все люди разъехались по родственникам. Несмотря на это наша основная задача – обеспечить жильцов дома всем необходимым, - подчеркнул губернатор Вологодской области. - В кратчайшие сроки нужно провести обследование объекта, определиться с вариантами расселения людей, чьи квартиры попадут в этап реконструкции дома, а это как минимум 20 семей. Также прошу все соответствующие службы следить за обеспечением дома электричеством, водой и теплом. Мы не должны допустить размораживание здания».

Как рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов, принято решение о размещении эвакуированных жителей в гостиницах города. Соответствующие переговоры уже проведены. Кроме того, во дворе пострадавшего дома работает передвижной пункт приема граждан, в котором специалисты ведут поименный учет жильцов и фиксируют просьбы жителей. На базе 42й школы организовано горячее питание.

«Из Москвы к нам уже выехали специалисты с соответствующей аппаратурой для оценки состояния несущих конструкций дома. По окончанию работы Следственного комитета мы готовы в течение часа приступить к разбору завалов. Конечно, нам нужно заключение по состоянию несущей стены, от этого будет зависеть ход проводимых работ», - добавил начальник Главного управления МЧС России по Вологодской области Василий Балчугов.

Для обеспечения безопасности и предотвращения мародерства круглосуточную охрану объекта обеспечивают усиленные наряды полиции. С сегодняшнего дня в сопровождении сотрудников УВД у жильцов второго подъезда будет возможность посетить свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы, сообщает пресс-служба губернатора.

«Решение о том, когда будет заселен второй подъезд, будет принято только в понедельник вечером после об следования здания специалистами МЧС. В случае необходимости мы готовы оказать финансовую помощь из резервного фонда Правительства Вологодской области. Прошу докладывать мне оперативную обстановку каждые четыре часа», - резюмировал Олег Кувшинников.

В завершение совещания глава региона также выступил с предложением на время зимних школьных каникул отправить детей из пострадавшего дома на Вотчину Деда Мороза или в другие загородные лагеря Вологодской области.