В Вологде возбудили уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажке на Карла Маркса

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажке на улице Карла Маркса, 74А. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

- В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СКР привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, сегодня около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды.

- В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на 5 этаже дома, пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении СКР.

С места происшествия в больницу также были доставлены 46-летний и 37-летний мужчины, а также 47-летняя женщина, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Детей среди пострадавших нет. Около 90 жителей дома эвакуированы и размещаются в ближайшей школе.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, из-за взрыва в Вологде ввели режим чрезвычайной ситуации.

- Гостиница «Спутник» готова принять людей, подобраны комнаты и квартиры, где в случае необходимости можно временно проживать . Определяем количество пострадавших. Сейчас понятно, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом , четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены. В доме удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки, - написал мэр на своей странице в соцсети.

В рамках расследования данного уголовного дела следователи допрашивают очевидцев произошедшего и иных свидетелей, продолжают детально разбираться во всех обстоятельствах случившейся трагедии. На месте происшествия продолжают работать также сотрудники МЧС, полиции.

Сегодня начнутся работы по разбору обрушившейся конструкции, для этого будут использованы кран, экскаватор и самосвал. Необходимо оперативно провести оценку возможности восстановления пострадавшего подъезда. Этим займутся эксперты.

- Также стоит задача оперативно найти подрядную организацию, которая сможет быстро восстановить дом, - говорит Сергей Воропанов.

Прокуратура Вологодской области сообщила, что проведет "проверку законности действий уполномоченных лиц, осуществляющих газоснабжение указанного дома".