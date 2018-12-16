Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек

Фото Александра Маркова/Онлайн Вологда



90 человек эвакуировали из дома 74а на улице Карла Маркса в Вологде после взрыва газа в квартире на пятом этаже. Об этом Newsvo сообщили в пресс-службе областного управления МЧС:

«Всего было эвакуировано около 90 человек, это жильцы двух подъездов дома. Организован пункт временного размещения в школе #15, он позволяет разместить всех, но некоторые отказываются от размещения».

Взрыв произошел около полуночи. В результате происшествия погибла женщина, травмы получили шесть человек. Двое из них госпитализированы. По данным ГУ МЧС, площадь обрушения составила 30 квадратных метров.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции, эксперты и другие специалисты. Региональное управление следственного комитета сообщило, что по факту взрыва начата проверка.