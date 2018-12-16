В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина

16.12.2018 [Происшествия]
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина

Фото Дмитрий Базанов /ОнлайнВологда

В Вологде в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома 74а на улице Карла Маркса взорвался бытовой газ. Обрушилась часть дома.

Как сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС, взрыв произошел в ночь с субботы на воскресенье на пятом этаже дома №74а по улице Карла Маркса. 

- Силы и средства выехали на место в достаточном количестве, продолжают работать, - сообщили в пресс-службе УМЧС.

В результате взрыва погибла женщина. По предварительным данным областного УМЧС на 00:56, пострадали шесть человек. Двое из них госпитализированы. 

Люди покинули свои квартиры, возвращаться домой им нельзя. Эвакуированных жильцов разместят в школе №14. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции, эксперты и другие специалисты.

Следственный комитет сообщает, что начата проверка по факту взрыва газа:

«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия», - отмечается в пресс-релизе СКР.

 

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