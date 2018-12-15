В Великоустюгском районе из-за водителя, выехавшего на встречку, погибла пассажирка "Рено"

Накануне около 23:50 произошло ДТП со смертельным исходом в Великоустюгском районе на 396 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас.

По предварительной версии областного УМВД, 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, управляя автомобилем "Опель Астра", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Рено Дастер" под управлением 65-летнего жителя Великоустюгского района. В результате ДТП 66-летняя пассажирка "Рено" получила смертельную травму.

Оба водителя с различными травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства устанавливаются.