По факту гибели ребенка в пожарном водоеме в Соколе возбудили уголовное дело о халатности

15.12.2018 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели 8-летнего мальчика в пожарном водоеме в Соколе. В администрации города прошли обыски.

Как ранее сообщал Newsvo, тело ребенка обнаружили вчера, откачав воду из ямы.

- По предварительным данным, водоем является пожарным и находится на балансе муниципальной организации, но должностными лицами не обеспечен безопасный режим обслуживания объекта, что, по мнению следователей, привело к трагедии. По данному факту Сокольским межрайонным отделом СУ СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность), - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После того, как тело ребенка нашли, следователи провели 14 и 15 декабря серию обысков в  администрации города Сокола и МУП "Благоустройство", изъяли документацию об обустройстве территории места происшествия «с целью установить доподлинно режим обслуживания на ней объектов ЖКХ, к которым мог относиться водоем, где погиб мальчик».

Напомним, 8-летний Миша пропал в Соколе 13 декабря: ушел на прогулку и не вернулся. В ночь с 13 на 14 декабря и днем 14 декабря ребенка искали полицейские, спасатели, волонтеры – всего более 200 человек.

Тэги: халатность, гибель ребенка

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